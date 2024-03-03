مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

أغلق مستوطنو طائفة الحرديم، الأحد، الطريق في منطقة "بار إيلان"، رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو المصور والمتداول علي موقع التواصل الاجتماعي إكس، اعتداء شرطة الاحتلال على المتظاهرين بالضرب والاعتقال.

جانب من المظاهرات اليوم

وتشهد شوارع تل ابيب، مظاهرات مستمرة تطالب باستقالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب سياسته، والحرب المستمرة علي قطاع غزة.

واحتج المتظاهرون على سياسة نتنياهو تجاه الحرب في غزة، بجانب احتجاز العشرات من الإسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينية حتي الآن.

وطالب المتظاهرون بإقالة نتنياهو ووقف الحرب وإعادة المحتجزين إلي ذويهم مرة أخري.

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

وقبل أسبوع، تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا وإجراء انتخابات برلمانية.

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الآلاف شاركوا في مظاهرات ضخمة في تل أبيب وحيفا للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فورًا وإجراء انتخابات برلمانية.

وذكرت الصحيفة أن كثيرًا من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت في ميدان رئيسي بتل أبيب، لوحوا بأعلام إسرائيل ورفعوا لافتات تندد بنتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن متظاهرة، قتل شقيقها في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر الماضي، قولها إن نتنياهو لا بد أن يرحل لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى “حماس” حتى الآن.

وفي حيفا، شارك وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق موشي يعالون، وهو حليف سابق لنتنياهو تحول إلى معارض له، في مظاهرة حاشدة ضمن عدة آلاف، متهمًا نتنياهو بأنه هو من أوجد الظروف التي ساعدت حركة “حماس” على شن هجوم السابع من أكتوبر الذي قتل فيه 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز نحو 240 واقتيادهم إلى غزة.