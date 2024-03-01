سامح شكرى: الدول الغربية تتصرف بشكل غير مسئول تجاه القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك ازدواجية للمعايير فهي واضحة أمام الأعين، حيث إن الآليات التي تحرك العلاقات الدولية لا تريد وقف إطلاق النار.

وأضاف شكري خلال جلسة نقاش لمجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا، وتنقله قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النساء والأطفال يُقتلون كل يوم، فنحن نشاهد حالة من الانجراف الأخلاقي لدى الغرب.

وأشار إلى أن الدول الغربية تتصرف بشكل غير مسئول تجاه القضية الفلسطينية، وعلى المنظمات الدولية أن تعي ذلك، من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني.