الجمعة 01 مارس 2024
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توك شو

خبير: الحكومة الإسرائيلية على أبواب أزمة حقيقية بسبب رفض التجنيد

حسين الديك
حسين الديك

قال حسين الديك، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن هناك أمرًا ملحًا في الشارع الإسرائيلي، وهو طلب الجيش تجنيد 7 آلاف جندي إسرائيلي.
وأشار "الديك"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية على أبواب أزمة حقيقية بسبب رفض الكثير من أفراد المجتمع الإسرائيلي التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
ونوه إلى أن اليمين الديني يرفض التجنيد للجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في مأزق حقيقي، وقد تتغير الخطط في الأيام المقبلة.
وأضاف أن الجبهة المقبلة هي اجتياح مدينة رفح، بسبب فشل الجيش الإسرائيلي في الحرب في أكثر من جهة، وبالتالي فإن مدينة رفح هي الخطة الموضوعة، في الوقت الحالي، والتي تنتظر الموافقة فقط.

خبير الحكومة الاسرائيلية المجتمع الإسرائيلي القاهرة الإخبارية التجنيد الإسرائيلي

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