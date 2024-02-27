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البرماوى: الجماعة الإرهابية ازداد تركيزها على "إنستجرام" من أجل جذب صغار السن

خالد البرماوي
خالد البرماوي

قال الكاتب الصحفي، خالد البرماوي، إن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي تحلل مضمون المنشورات بشكل دقيق وبناء عليها تقدم المحتوى للمستخدمين.

وأضاف "البرماوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي إم سي، أن الخلط أحد أخطر أنماط التضليل ونشر المعلومات المغلوطة.

ونوّه بأن لجان الجماعة الإرهابية ازداد تركيزها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من أجل جذب الرواد صغار السن، لذا من المهم مرقبة الأسر هذه المحتويات.

وأشار إلى أن الفضاء الإلكتروني كان ملاذًا للجماعة الإرهابية وتضخم الأحداث وتضعها في أوضاع وسياقات من أجل خلق الأزمات، مؤكدًا أن هناك توجهًا إخوانيًا قديمًا وهو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما ظهر في بداية الألفية.

البرماوي الجماعة الإرهابية انستجرام خالد البرماوي مساء dmc الفضاء الإلكتروني

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