الثلاثاء 27 فبراير 2024
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كاتب صحفي: الجماعة الإرهابية تستغل "الذباب الإلكتروني" من أجل إقناع الرأي العام

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد صلاح

أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح، أننا أمام تنظيم الإخوان الإرهابي الفاشل في الحركة على الأرض نتيجة الملاحقات الأمنية وتوجيه الضربات لهم، ورفض الشعب المصري لتواجدهم على الساحة في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن هذا التنظيم حول المسار من العمل على الأرض إلى الجانب الإلكتروني، وهذا التنظيم أعضاءه العاديين مغيبين ويحركه قادة موجودين في أكثر من مكان.

وأضاف "صلاح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن قيادة الإخوان لهم أهداف والعناصر الأخرى لها أهداف أخرى، مضيفا أن أهداف القيادة في التنظيم بعد الفشل هو إقناع أعضاءه بأن التنظيم ما زال قائما.

ونوه بأن الإخوان تستغل "الذباب الإلكتروني" من أجل إقناع الرأي العام أن الجماعة متواجدة، وذلك في ظل عدم قدرته من التواجد على الأرض،  مشددًا على أن اللجان الإلكترونية الإخوانية تسير بنفس وتيرة وحدة إسرائيلية وهدفها بث الفتنة بين العرب.

وشدد على أن وسائل إعلام أجنبية اندمجت مع تصريحات اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة الإرهابية، وهذا يضعف أي دولة مهما كانت قوتها.

محمد صلاح الذباب الإلكتروني مساء dmc دي ام سي الإخوان قيادة الإخوان

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