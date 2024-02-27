البرماوى: لجان الجماعة الإرهابية تشن هجومًا على كل من يتحدث بإيجابية عن الدولة

قال الكاتب الصحفي، خالد البرماوي، إن اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية لديها الكثير من أدوات رصد متقدمة لمنشورات مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف "البرماوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية دي أم سي، أن لجان الجماعة الإرهابية تشن هجومًا مباشرًا على كل من يتحدث بإيجابية عن الدولة.

ونوّه، أن صفقة "رأس الحكمة"، الاستثمارية أثبتت منهج الجماعة الإرهابية في تشويه كل ما هو إيجابي بالدولة، من خلال منصات التواصل الإجتماعي.

وأشار "البرماوي" أن الكثير من المنشورات المناهضة للدولة خلفها "مأجورون"، مؤكدًا أن هذا لا ينفي وجود آراء معارضة معتدلة، تسعي للنقض بشكل إيجابي.