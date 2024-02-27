أسامة كمال: البيت الأبيض لم يعلق على حادث إشعال الجندى الأمريكى النار بنفسه

قال الإعلامي أسامة كمال، إن القوات الجوية الأمريكية فقط هي التي علقت على إشعال جندي أمريكي النار في نفسه وتجاهلوا ترديده عبارة "فلسطين حرة".

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية دي أم سي، أن البيت الأبيض لم يعلق على حادث إشعال الجندي الأمريكي النار في نفسه، رغم تعليقه على أمور "أضعف وأتفه".

جندي أمريكي يشعل النار في نفسه

أقدم جندي أمريكي من القوات الجوية، يدعى آرون بوشنيل، على إضرام النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن يوم الأحد 25 فبراير 2024.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:00 بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي الأمريكي، سجل بوشنيل فيديو قبل إقدامه على فعلته، عبّر فيه عن رفضه لما اعتبره "إبادة جماعية" للشعب الفلسطيني.