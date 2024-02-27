كاتب صحفى لـ"مساء dmc": أعضاء الجماعة الإرهابية يقدمون صورة مسيئة للمعارضة

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن أكثر من جهاز استخبارات حاول العبث داخل الدولة المصرية، مؤكدًا أن بعضها لم يتوقف حتى وقتنا هذا.

وأشار "صلاح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن كثيرا من أنصار الجماعة الإرهابية غيروا لهجتهم بسبب إعادة نظر الدول في سياساتها تجاه مصر.

ونوه أن أعضاء الجماعة الإرهابية، يقدمون صورة مسيئة للمعارضة وينتشرون في شتى المجالات مثل الرياضة، الفن، الإعلام والاقتصاد أيضًا.

وأضاف "صلاح"، أنه يوجد دول غيرت مساراتها المناهضة للدولة المصرية، مشيرًا أنه مازال هناك من يحرض على الدولة المصرية في الكثير من المنصات سواء رقمية أو غيرها من منافذ الإعلام.