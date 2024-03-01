الجمعة 01 مارس 2024
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توك شو

للتمتع بجسم مثالى.. استشارى تغذية يوضح العادات الصحية لتناول الإفطار فى رمضان

الدكتور مصطفى ساري
الدكتور مصطفى ساري

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية، إن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الصائمين في شهر رمضان، منها تناول الأطعمة بشراهة عالية بعد أذان المغرب.

وأوضح "ساري"، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، عددا من النصائح للتمتع بصحة جيدة خلال شهر رمضان الكريم، منها تحديد كمية الطعام وتنظيم وترتيب تناول الطعام.

 ترتيب الطعام عند تناول الإفطار

ونوه بأن في بداية الإفطار يتم تناول الشوربة، بعد ذلك السلطة الخضراء، ثم تناول كمية البروتين، مع الأرز أو المكرونة، مؤكدًا أن ترتيب الطعام عند تناول الإفطار من الأمور المهمة التي تحافظ على توزيع الطعام على الجسم.

وأشار إلى أن الفائدة الأساسية من شهر رمضان، هو التقرب إلى الله وقبول الفرض، مؤكدًا أن طبق الطعام على حسب حجم الجسم، باختصار وضع كميات طعام قليلة، حيث يسهم ذلك في تحسين الجسم وعدم الشعور بمشاكل المعدة وزيادة الوزن.

8 الصبح استشاري تغذية الافطار في رمضان رمضان فضائية DMC الصائمين

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