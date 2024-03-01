الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لافروف: واشنطن تتلاعب بقواعد التصويت في صندوق النقد الدولي

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة، تتلاعب بقواعد التصويت في صندوق النقد الدولي، مع العلم لدول البريكس، من المفترض أن يكون لديهم أصوات أكثر.

وأشار "لافروف"، خلال كلمته في منتدى أنطاليا، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصرفات نظام كييف غير مقبولة، حيث يسعى الرئيس الأوكراني، القضاء على كل ما هو روسي بأوكرانيا.

ونوَّه بأن هناك العديد من التأثيرات الكارثية لتوسع حلف الناتو شرقًا، وعلى الدول الأوروبية أن تفهم ذلك، فالدولة الروسية تسعى لحماية حدودها فقط.

سيرجي لافروف صندوق النقد الدولي النقد الدولي واشنطن القاهرة الإخبارية

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