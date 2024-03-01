"القاهرة الإخبارية": الضفة الغربية على خط النار.. والمستوطنون يهاجمون المنازل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مجموعة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية في مخيم قلنديا، حيث اندلعت الكثير من الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وتم إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف تجاه الشبان من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن المخيم شهد عددًا من الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجنود التابعة للاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداء عدد من المستوطنين على عدد من المنازل في الضفة الغربية.

ونوهت بأن هناك دعمًا من الشرطة والجيش الإسرائيلي للمستوطنين، حيث لا يستطيع المستوطن أن يتجول بالضفة الغربية بدون حماية، وهذا أمر يسهم في إشعال النار بأحياء الضفة الغربية.