مراسل "القاهرة الإخبارية": الطائرات الإسرائيلية تشن غارة على محيط مستشفى برفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد على قطاع غزة، وقبل لحظات من الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة في محيط أحد المستشفيات في رفح الفلسطينية.

وتابع، بدأت سيارات الإسعاف بالخروج، وهرعت إلى المكان لانتشال إن كان هناك مصابون أو شهداء جراء هذا العدوان العنيف.

انفجار قوي بالقرب من أحد المستشفيات

وأضاف "جبر"، خلال فقرة "جولة "المراسلين"، أنها كانت غارة وانفجارًا واحدًا دوى، لكن الانفجار كان قويًا وعنيفًا الذي استهدف محيط 100 متر بالقرب من أحد المستشفيات، وبدأت السيارات في التحرك من أجل انتشال الشهداء والمصابين إن كان هناك في أي حال.

وأوضح أن رفح الفلسطينية ومناطقها الشرقية تعرضت منذ الساعات الأولى من هذا الصباح لاستهدافات عدة ومتكررة، كما استهدفت عددًا من المنازل بالطائرات الحربية الإسرائيلية ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين.