الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المتحدث باسم "فتح": على الدول الداعمة لإسرائيل وقف إرسال الأسلحة والاعتراف بفلسطين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح: يجب أن يكون هناك تغير في سياسات الدول الداعمة للكيان المحتل، من خلال إيقاف الدعم وإرسال الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف "نزال"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن تثبت الدول التي تصرّح بأن إسرائيل تمارس جرائم حرب، موقفها بأن تتوقف عن إرسال الأسلحة لها، والاعتراف بدولة فلسطين.

 الشعب الفلسطينى يحتاج لخطوات عملية وليس تصريحات لا تفيد

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج لخطوات عملية وليس تصريحات خاصة لا تفيد، موضحًا أن الكثير من الدول تحاول إحداث توازن بين مصالحها مع إسرائيل والدعم للقضية الفلسطينية.

ونوه بأنه لا بد أن نجد موقفا عربيا واضحا وأكثر قوة، يتمثل في قطع سبل التجارة مع الكيان المحتل، من أجل وقف المجازر التي تحدث بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم حركة فتح الشعب الفلسطيني الدكتور جمال نزال حركة فتح القاهرة الإخبارية

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