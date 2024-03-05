أستاذ علوم سياسية: ما يجرى على الأراضى الفلسطينية هو حرب إبادة مُخططة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأوضاع في غزة هي حرب "إبادة" مُخططة يشنها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل على كل ما هو فلسطيني، ولذلك نجد المواطن يعيش أوضاعا كارثية في غاية الصعوبة.

يجب أن يكون هناك موقف حازم وحاسم من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث بغزة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مدخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المناشدات الدولية، لكنها غير كافية ويجب أن يكون هناك موقف حازم وحاسم من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم كل ما هو يريده الاحتلال من تسليح وأموال ودعم سياسي وقانوني أمام المحاكم الدولية.

إدخال المساعدات الإنسانية

وأوضح "الحرازين"، أن أمريكا في مجلس الأمن خلال ثلاث مرات على التوالي تفشل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار، موضحا أن هذا الأمر الذي يضع دولة الولايات الأمريكية على رأس الدول التي يجب عليها أن تعمل بشكل حقيقي وليس مجرد شعارات مثل إدخال المساعدات الإنسانية فقط ولكن يجب حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.