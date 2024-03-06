الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 6-3-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الأربعاء، محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

يعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في كافة بلدان العالم.

ننشر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 في منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

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سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ضربة جديدة لتجار الدولار فى السوق السوداء

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع
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