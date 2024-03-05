الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهدت محركات جوجل ارتفاعًا على بحثها للسؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في كافة بلدان العالم.

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 في منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه في بنوك مصر

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار اليوم الثلاثاء منتصف التعاملات العملات الاجنبية

مواد متعلقة

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

موعد عيد الأضحى 2024.. وحكم الأضحية

سعر الدولار اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري للتعاملات المسائية في البنوك

مسلسلات رمضان 2024.. من هو راوي حكاية "جودر"؟

"المشاط": التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز الوصول للخدمات الأساسية

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مليحة وأبرز أحداثه

احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. "المشاط" تُشارك في قرع جرس البورصة المصرية

بعد رحيله.. كيف يشارك الفنان جميل برسوم في الموسم الدرامي رمضان 2024؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

رفع الدعم لـ100 جنيه.. وزير التموين يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن