الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الإثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه المصري للتعاملات المسائية في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهدت محركات جوجل ارتفاعًا على بحثها للسؤال عن سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء (السوق الموازي).

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في بلدان العالم.

ننشر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه في بنوك مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع

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منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 4-3-2024 مقابل الجنيه في بنوك مصر

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