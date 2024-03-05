ارتفع البحث عن امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام على محركات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع قرب بدء شهر رمضان المبارك، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور امساكية شهر رمضان وعدد ساعات الصيام.

فضل شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان من أعظم الأشهر عند المسلمين، وله فضل عظيم في الإسلام ويحمل قيمًا ومبادئ دينية واجتماعية عديدة. من بين فضائل شهر رمضان:

تطهير النفس والجسد: يعتبر الصيام في رمضان واحدًا من أعظم الأعمال الصالحة التي تساعد في تطهير النفس والجسد وتحقيق الإصلاح الشخصي.

فرصة للتقرب إلى الله: يُعتبر رمضان فرصة للمسلمين لتعزيز علاقتهم بالله من خلال الصيام والصلاة والقيام في الليالي الرمضانية.

تعزيز العطاء والخير: يعتبر رمضان فرصة لزيادة العطاء والإحسان ومساعدة المحتاجين والفقراء وتقديم الصدقات والزكاة.

تحقيق الغفران والعتق من النار: يعتقد المسلمون أن الله يعترف بجهودهم وصبرهم في صيام شهر رمضان ويغفر لهم ذنوبهم ويعتقهم من النار.

تعزيز الوحدة والتضامن: يجتمع المسلمون في شهر رمضان في أنشطة دينية واجتماعية مشتركة مثل الإفطار الجماعي والصلوات، مما يعزز الوحدة والتضامن بينهم.

موعد شهر رمضان 2024

حسب البحوث الفلكية، من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، أي يفصلنا عنه 6 أيام فقط، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

امساكية شهر رمضان 2024 PDF

امساكية شهر رمضان 2024

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.