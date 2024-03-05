الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

فكرة جديدة من نوعها.. التفاصيل الكاملة لبرنامج "نورالدين" لفضيلة الشيخ على جمعة فى رمضان

الشيخ علي جمعة
الشيخ علي جمعة

انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من وضع الخريطة البرامجية لشهر رمضان 2024 من خلال مجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات من أجل تقديم وجبة متعددة الألوان خلال الشهر الكريم، ومن البرامج الدينية هذا الموسم برنامج “نور الدين” لفضيلة الإمام على جمعة.

برنامج نورالدين لعلى جمعة

البرنامج الجديد جديد من نوعه ومختلف تماما عن برامج فضيلة الإمام التي قدمها على مدار السنوات الماضية، حيث يعتمد البرنامج في هذا العام على النزول والالتقاء بالكثير من الفئات وعلى رأسهم الأطفال والفتيات والنساء والرجال.

يستمع فضيلة الإمام إلى أسئلة الصبية والفتيات بأساليبهم البسيطة والحالمة ومنها أسئلة يصعب على الآباء الإجابة عليها ومن ثم يجيب عليها ويذكر رأي الدين بطريقة علمية ولكنها بطريقة سهلة وسلسة ومن ثم يستوعب تلك الفئات.

البرنامج يأتي بطريقة تفاعلية بعيدا عن إلقاء الدرس بطريقة مباشر للجمهور عبر الكاميرا، ويحاول خلاله فضيلة الإمام تقديم إجابات متنوعة ومختلفة ومن المتوقع أن يكون البرنامج حديث الشارع المصري خلال الشهر الكريم.

“ما حكم الدعاء  للمتوفى يوم الجمعة؟”.. تساؤل ارتفعت معدلات البحث عن إجابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث منذ الساعات الأولى اليوم الجمعة الأول من شهر مارس.

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أجاب في فتوى سابقة، عن تساؤل مشابه يقول صاحبه: "هل هناك دعاء أو قول معين عند دفن الميت، أو يُدفَن ويُترَك وينصرف الناس؟".

وقال الدكتور علي جمعة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالدعاء للميت بعد دفنه؛ وقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: “اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ” رواه أبو داود.

برنامج نور الدين لعلي جمعة برنامج نور الدين نور الدين فضيلة الإمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهر رمضان 2024 فضيلة الإمام علي جمعة

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