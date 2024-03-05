تحديد الموعد النهائى لعرض مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مجموعة من المسلسلات المكونة من 15 حلقة خلال النصف الأول من شهر رمضان 2024 على أن تعرض المسلسلات الأخرى خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، وحددت الشركة عرض مسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال و"كامل العدد +1" بطولة دينا الشربيني عبر قنوات أون على أن يكمل أحد المسلسلين النصف الآخر من الشهر الكريم.

موعد عرض مسلسل جودر

وعلم الدستور أنه تقرر أن يكون مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم على أن يبدأ مسلسل كامل العدد +1 في النصف الأول الشهر الكريم وفقا للخطة التي وضعتها الشركة المتحدة للعرض عبر قنواتها المختلفة.

قصة مسلسل جودر

يندرج مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة- المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقائه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبنائه الثلاثة لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر هو مسلسل ملحمي مكون من 15 حلقة ومن بطولة عدد كبير من النجوم رفقة النجم ياسر جلال ومنهم الفنانة نور اللبنانية والفنانة ياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق والفنان أحمد بدير والفنان وليد فواز والفنان ياسر الطوبجي والفنانة وفاء عامر والفنانة الشابة تارا عماد وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف منهم آيتن عامر والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري ومن إنتاج شركتي “ميديا هب” و"أروما".