الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة طلعت تكشف لـ"الدستور" تفاصيل دورها في مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر)

الفنانة غادة طلعت
الفنانة غادة طلعت

طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائى الأول للنجم ياسر جلال من مسلسل "ألف ليلة وليلة" (جودر) المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.


غادة طلعت: «الجملة» شخصية شريرة بشكل كوميدي

ومن جانبها، كشفت الفنانة غادة طلعت، تفاصيل دورها بالمسلسل، قائلة: «أؤدي شخصية تدعى "الجملة"، وهي شخصية شريرة بشكل كوميدي، في إطار الحقبة الزمنية الخاصة بمسلسل ألف ليلة وليلة، ويجمعها بـ"جودر" الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال عدد من المشاهد».

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الفنانة غادة طلعت

وتابعت «غادة» في تصريحات لـ«الدستور»: «سعيدة للغاية للعمل مع الفنان ياسر جلال للمرة الثالثة، عقب المشاركة في "رحيم" و"الفتوة" وحققا نجاحًا كبيرًا»، مضيفة: «أتمنى أن يحقق مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) هذا العام نجاحا ملموسا، وأن ينل إعجاب الجمهور».

وعن كواليس العمل مع المخرج إسلام خيري، قالت:« أفضل التعامل معه على المستوى الإنساني والمستوى المهني، وهي المشاركة الثانية لي في عمل من إخراجه، عقب المشاركة في مسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، العام الماضي»، موضحة أنها كانت سعيدة خلال التمثيل في "لوكيشن" التصوير الخاص بالمسلسل حيث أنه من أكثر الأدوار التي استمتعت بأدائها، لافتة إلى أنها لم تنتهي من تصوير مشاهدها بشكل كامل حتى الآن.

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الفنانة غادة طلعت 

وبسؤالها عن مشاركاتها في الأعمال السينمائية، قالت «غادة»: شاركت في فيلم "لف وارجع تاني"، تم عرضه في السعودية وعبر عدد من المنصات، وهو فيلم كوميدي بطولة الفنان محمد فتحي وأيتن عامر وشيري عادل وطارق الإبياري، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج شادي علي.


تفاصيل دور الفنان ياسر جلال

وجاء دور الفنان ياسر جلال متمثلا في تجسيد شخصيتين مختلفتين، الأولى هي شخصية شهريار بذقن وشعر أبيض، والثانية شخصية جودر ويظهر من خلاله بشعر وذقن باللون الأسود، وهو الشكل الذي ظهر به مؤخرًا في أكثر من مناسبة.


وكانت استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" على تغيير اسمه إلى "جودر".


المسلسل من بطولة ياسر جلال وغادة طلعت، وتارا عماد ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر.

منصة WATCH IT الرقمية جودر الفنانة غادة طلعت ياسر جلال إسلام خيري مسلسل ألف ليلة وليلة

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