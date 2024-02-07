«السينجل هو الحل».. منافسة شرسة بين المطربين لتصدر التريند (فيديو)

يواصل نجوم الغناء في مصر والوطن العربي طرح أحدث أعمالهم الغنائية على طريقة الـ"سينجل"، وذلك في إطار المنافسة على تصدر التريند.



واتجه عدد كبير من المطربين خلال السنوات الأخيرة لطرح الأغاني المنفردة بدلا من طرح ألبومات غنائية كاملة نظرًا لارتفاع تكلفة تنفيذها، والتنوع في الذوق العام، بالإضافة إلى أنها أكثر انتشارًا.



ويرصد «الدستور» من خلال التقرير التالي، أبرز الأغنيات الجديدة التي طرحها كبار نجوم الغناء خلال الأيام الماضية:



موحشتكيش



طرح النجم تامر حسنى أحدث أغانيه التي تحمل اسم "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة"، وهى من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله، وشاركته فى ظهور الكليب الفنانة ثراء جبيل.



هيجيلي موجوع



حققت أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 27 مليون مشاهدة، وأصبحت الآن التريند السابع بموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات عليم وتأليف عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.



ابن امبارح



وفي ذات السياق، أعلن المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «ابن امبارح».



ونشر رامي جمال الفيديو وعلق عليه قائلًا: «ابن إمبارح» كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر محمد شفيق حاليًا على «يوتيوب».



بعتذرلك



طرح الفنان أحمد سعد، أحدث أعماله الغنائية، وتحمل اسم «بعتذرلك» عبر «يوتيوب».



الأغنية تعاون فيها «سعد» مع الشاعر محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر يحيى مهدي، وكان قد روج لها من خلال حسابه على «إنستجرام» من خلال طرح برومو الأغنية.





كان ليا ناس



طرح المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «كان لينا ناس» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد «زي زمان»، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.





زيه تاني



نجاح كبير حققته المطربة بوسي بعد طرح أغنيتها التي تحمل اسم "زيه تاني" حيث اتجهت إلى اللون الدرامى.

ونالت بوسي إشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا في تغيير جلدها، كما تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب منذ طرحها.





بلا عيش وملح



وفي مفاجأة من العيار الثقيل، طرح الفنان حلمي عبد الباقي أحدث أغانيه بعنوان "بلا عيش وملح" على منصات الموسيقى واليوتيوب، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى.





وأكد «عبد الباقي»، أنه لا ينوي طرح ألبوم كامل ولكن سيلجأ لأغاني منفردة «سينجل»، موضحًا أنه لا يرفض التعاون مع مطربين جُدد في دويتوهات غنائية.

الجدير بالذكر أن أحيا مؤخرا النجم حلمى عبد الباقى حفلا غنائيا في ساقية الصاوى، وقدّم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها «ذكريات» و«عشان خاطري» و«بهية».