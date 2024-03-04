مسلسلات رمضان 2024.. من هو راوي حكاية "جودر"؟

ارتفع البحث عن الراوي في حكاية مسلسل جودر المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، على محرك البحث "جوجل" من قبل محبي الفنان ياسر جلال، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" شخصية الراوي في حكاية مسلسل جودر.

شخصية الراوي في مسلسل جودر

من المقرر أن يُجسد الفنان القدير رشوان توفيق دور الراوي للأحداث في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

يعرض على شبكة قنوات ON وON drama مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ومسلسل جودر - ألف ليلة وليلة للنجم ياسر جلال.

قصة مسلسل جودر

يندرج مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة- المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوع الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها ويعتبر مسلسل من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تتعاقد معه مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، ثم يدخل في شبابه في صراع مع أشقاؤه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، ثم تحاك ضده العديد من المؤامرات.

قائمة أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

-الفنان ياسر جلال

- نور اللبنانية

- ياسمين رئيس

- تارا عماد

- وفاء عامر

- أحمد بدير

- عبد العزيز مخيون

- أيتن عامر

- وليد فواز

- هنادي مهنا

- جيهان الشماشيرجى

- محمود البزاوي

- محمد التاجي

- سامي مغاوري

- عايدة رياض

- أحمد فتحي

- مجدي بدر

- محمد علي رزق

- أحمد كشك

- أحمد ماجد.

- المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث

-إخراج إسلام خيري

-من إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر AROMA - تامر مرتضى.