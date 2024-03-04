مسلسلات رمضان 2024| صور جديدة من كواليس تصوير جودر- ألف ليلة وليلة

يسعى النجم ياسر جلال للانتهاء من تصوير كل المشاهد المتبقية من أحداث مسلسله الجديد جودر- ألف ليلة وليلة بقيادة المخرج إسلام خيري، ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، استعدادًا لانطلاق أولى حلقات المسلسل مع بداية الماراثون حصريًا على شبكة قنوات ON الفضائية، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الرقمية.

صور جديدة من كواليس مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

وحصل "الدستور" على صور جديدة من كواليس تصوير أحداث مسلسل جودر، من الديكور الأساسي الذي يتم خلاله تصوير عدد كبير من المشاهد، بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وفى سياق متصل، يقوم المخرج إسلام خيرى بتكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملًا مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقًا للخطة التى وضعها المخرج بالاتفاق مع الجهة المنتجة.

أحداث وقصة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

(جودر) هو بطل شعبي خلال الأحداث، يجسده النجم ياسر جلال، وهو ابن فاطمة وعمر التاجر، وعمر له ثلاثة أبناء مختلفون في الصفات والشخصيات، ويقسم ميراثه بينهم وبين أمهم بالعدل، وبسبب طمع سالم وسليم رفعا دعوى على جودر لتوزيع الميراث، وأخذ شقيقه أموال أمهم، ثم ضرباها وطرداها من المنزل، يهدئ جودر قلب أمه ثم يكسب المال من صيد السمك في البحر في أي مكان، ومن هنا تتوالى الأحداث ويدخل فى صراعات تؤثر فى حياته الشخصية من أجل الحصول على كنوز شمردل الأربعة.

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويحتوى على 15 حلقة، وترصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية (جودر) إحدى الشخصيات الخيالية التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

صنّاع وأبطال جودر - ألف ليلة وليلة

"جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، وفاء عامر، تارا عماد، ياسمين رئيس، وليد فواز، ياسر الطوبجي، عابد عناني، مجدي فكري، محمد علي رزق، أحمد بدير، رشوان توفيق، فتوح أحمد، محمد التاجي، أحمد ماهر، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتى ميديا هب وأروما، ومن إخراج إسلام خيري.

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