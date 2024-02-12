مصادر لـ"الدستور": شادي مؤنس يتعاقد على الموسيقى التصويرية لـ "جودر"

أكدت مصادر لـ "الدستور"، أن الموسيقار العالمي شادى مؤنس، تعاقد مع الجهة المنتجة لمسلسل "جودر.. ألف ليلة وليلة"، لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال.

ويسعى ياسر جلال للانتهاء من تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه خلال سباق الدراما الرمضاني 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

بالتفاصيل.. شادي مؤنس يصنع الموسيقى التصويرية و فواصل "جودر" لـ ياسر جلال

وأفادت "المصادر" أن شادي مؤنس، بدأ بالفعل فى صنع الموسيقى التصويرية للعمل، بعد عدة جلسات مع المخرج إسلام خيرى، والجهة المنتجة، للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيناريو لخلق مادة موسيقية أسطورية للعمل خاصة أنه ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية.

ويرصد مراحل "جودر" بكل تفاصيلها سواء الاجتماعية والعاطفية والانسانية، لذا يتطلب العمل مجهود كبير لخلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل في أفضل صورة ممكنة، وذلك لأن الموسيقى لها تأثير كبير على النص المكتوب كي يبحر المشاهدين فى التفاصيل بشكل أعمق.

أحداث مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال

وفى سياق متصل، يتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر تسمية المسلسل بـ "جودر"، وتحويل اسمه من "ألف ليلة وليلة" إلى جودر.

وبدأ التحضير للعمل وتصويره بالفعل منذ فترة طويلة تحت اسم (ألف ليلة وليلة) وذلك كونه يتناول إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، إلا إن مع الإعلان الرسمي عن عرضه تم تغيير اسمه ليصبح (جودر) وهي اسم الحكاية التي يتم تناولها خلال أحداث المسلسل، فى إطار من الفانتازيا، حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة وتبدأ الصراعات بينهما.

صناع وأبطال مسلسل جودر

مسلسل "جودر" يشارك فى بطولته أمام النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، أحمد بدير، محمد التاجي، رشوان توفيق، أحمد فتحي،أحمد ماهر، وليد فواز، عايدة رياض، محمد على رزق، سامي مغاوري، فتوح أحمد، إسلام حافظ، مجدي بدر، جيهان الشماشرجي، هنادي مهنا، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج شركة ميديا هب، وشركة اروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.

شادي مؤنس يسعى للانتهاء من تاليف الموسيقى التصويرية لـ "صيد العقارب" للنجمة غادة عبدالرازق

ويشارك الموسيقار شادى مؤنس، فى السباق الرمضاني بمسلسلين إذ يسعى هذه الايام للانتهاء من تأليف الموسيقى التصويرية وتترك نهاية مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل صيد العقارب تدور في إطار اجتماعي، مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، منال سلامة، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، أحمد ماهر، عماد صفوت، مجدي بدر، سامية عاطف، أحمد ماجد، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج فينومينا، وإخراج أحمد حسن.