"الحريفة" يواصل تصدر شباك التذاكر بـ68 مليون جنيه

واصل فيلم "الحريفة" بطولة الفنان الشاب نور النبوي، تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري منذ إطلاق الفيلم بموسم رأس السنة وإجازة منتصف العام متفوقًا على كل الأعمال المعروضة لكبار النجوم.

إيرادات فيلم الحريفة

وجمع الفيلم حتى صباح اليوم الخميس، إيرادات مميزة للغاية لم تكن متوقعة في بداية عرض الفيلم الجديد، حيث وصلت صباح اليوم إلى 68 مليون جنيه، وهي إيرادات جعلته يسبق أفلام "أبو نسب" بطولة محمد إمام، والإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، ورحلة 404 بطولة منى زكي.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.