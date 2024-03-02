السبت 02 مارس 2024
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فن

ياسر جلال فى أول حوار له عن "جودر": المتحدة وضعت ثقتها فينا والمسلسل ملحمة أسطورية تليق بالدراما المصرية

جريدة الدستور

عبر النجم الكبير ياسر جلال عن سعادته الغامرة بتقديم مسلسل ملحمي ضخم “جودر” خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمقرر عرضه عبر شاشة ON ومنصة WATCH IT.

وقال النجم ياسر جلال لـ - الدستور في أول حوار له عن المسلسل وسيتم نشر جزء منه اليوم على أن ينشر الحوار كاملا خلال شهر رمضان الكريم- إن مسلسل جودر عمل درامي ضخم بمعنى الكلمة بذل فيه كل صناعه مجهودات جبارة للخروج بعمل درامي مميز يليق بالدراما المصرية.

 مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

وأضاف جلال أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمل على عاتقها تقديم الدراما المصرية في أبهى صورها بالصورة التي تستحقها وأن الشركة وضعت ثقتها في طاقم العمل للخروج بمسلسل مصري يقم الأعمال الأسطورية بشكل مختلف تماما، مشيرا إلى أن كل الفريق كان على قدر ثقة الشركة المتحدة وقدموا كل مجهودهم وقدموا الجهود والتضحيات في هذا العمل للخروج بالصورة التي تقدم إبهارًا مميزا في العمل.

وعد ياسر جلال الجمهور أن يشاهدوا عملا مختلفا من حيث الكتابة والسيناريو الذي كتبه الكاتب الكبير أنور عبد المغيث الذي وصفه بأنه امتداد الأساطير الفنية في الكتابة مثل أسامة أنو عكاشة والكثير من الكتاب الذين قدموا دراما طافت العالم وسيطرت على عقول الجمهور العربي، مؤكدا أن كتب سيناريو مختلف ومميز وأنه سعيد بالعودة للعمل معه بعد أن عمل معه في وقت سابق ولكنه يظهر هذه المرة بعمل مختلف تماما ومفاجأة بمعنى الكلمة.

ووجه ياسر جلال شكره لكل العاملين في المسلسل فردا فردا أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، قائلا: “شكرا شكر” لكل زميل شارك في المسلسل وشكرا لكل المجهودات شكرا لكل واحد قدم مجهود وهو محب لذلك حتى يخرج العمل بشكل مختلف ويليق بالدراما المصرية بشكل مختلف.

وأكد ياسر جلال في تصريحاته أن كل النجوم قدموا كل ما لديهم وكانوا جميعا في أحسن مستوى وكل زميل إضافة حقيقية للعمل، مشيرا إلى أن المفاجأة الكبرى هي المخرج الكبير إسلام خيرا قائلا: “أعد الجمهور بأن يكون المخرج إسلام خيري العبقري مفاجأة رمضان المقبل بكل مجهوده وأفكاره العبقرية”.

وتنشر الدستور حوارا مطولا أجرته مع الفنان الكبير ياسر جلال عن الكثير من تفاصيل المسلسل الجديد المكون من 15 حلقة ويعرض خلال رمضان المقبل.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال مسلسل جودر ياسر جلال منصة watch it النجم الكبير ياسر جلال

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