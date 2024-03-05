"الحريفة" يواصل تحقيق المفاجآت ويتخطى حاجز الـ70 مليونًا

يواصل فيلم «الحريفة» تحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه بداية العام حتى حقق رقما قياسيا لم يكن متوقعا في بداية إطلاقه بدور العرض المصرية.

إيرادات فيلم الحريفة

وحتى صباح اليوم، حقق فيلم الحريفة إيرادات مميزة وصلت إلى 70 مليون جنيه و500 ألف، وهي إيرادات جعلته على رأس قائمة شباك التذاكر المصري متفوقا على عدد كبير من النجوم والأفلام الأخرى التي عرضت في الموسم نفسه.

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

وكان الفيلم تجربة جريئة للغاية من المنتج طارق الجنايني وشركة تي فيجن، حيث أسند التجربة إلى عدد من الشباب ونافس في موسم من المواسم القوية وكانت البداية في الأيام الأولى بطيئة حتى عرف الجمهور بوجود فيلم جيد الصنع، فأصبح الفيلم من أهم الأعمال التي أقبل عليها الجمهور بشكل كبير للغاية.

ونافس الفيلم أفلاما ضخمة مثل فيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام وياسمين صبري، وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي وفيلم رحلة 404 بطولة النجمة منى زكي، وفيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وعدد ضخم من الأفلام.