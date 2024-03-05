الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الحريفة" يواصل تحقيق المفاجآت ويتخطى حاجز الـ70 مليونًا

الحريفة
الحريفة

يواصل فيلم «الحريفة» تحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر المصري منذ إطلاقه بداية العام حتى حقق رقما قياسيا لم يكن متوقعا في بداية إطلاقه بدور العرض المصرية.

إيرادات فيلم الحريفة

وحتى صباح اليوم، حقق فيلم الحريفة إيرادات مميزة وصلت إلى 70 مليون جنيه و500 ألف، وهي إيرادات جعلته على رأس قائمة شباك التذاكر المصري متفوقا على عدد كبير من النجوم والأفلام الأخرى التي عرضت في الموسم نفسه.

قصة فيلم الحريفة

وتدور قصة  فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

وكان الفيلم تجربة جريئة للغاية من المنتج طارق الجنايني وشركة تي فيجن، حيث أسند التجربة إلى عدد من الشباب ونافس في موسم من المواسم القوية وكانت البداية في الأيام الأولى بطيئة حتى عرف الجمهور بوجود فيلم جيد الصنع، فأصبح الفيلم من أهم الأعمال التي أقبل عليها الجمهور بشكل كبير للغاية.

ونافس الفيلم أفلاما ضخمة مثل فيلم أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام وياسمين صبري، وفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي وفيلم رحلة 404 بطولة النجمة منى زكي، وفيلم شماريخ بطولة آسر ياسين وعدد ضخم من الأفلام.

إيرادات فيلم الحريفة فيلم الحريفة الحريفة شباك التذاكر المصري شباك التذاكر دور العرض المصرية قصة فيلم الحريفة

مواد متعلقة

تحديد الموعد النهائى لعرض مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

أخر أعمال الفنان القدير جميل برسوم صباح اليوم قبل وفاته

نجوم "المعلم" يشيدون بمصطفى شعبان: موهبة ورقى وروح مرحة

ياسر جلال فى أول حوار له عن "جودر": المتحدة وضعت ثقتها فينا والمسلسل ملحمة أسطورية تليق بالدراما المصرية

رسميا.. عرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. منذر رياحنة "عنتر ابن شداد" في مسلسل "المعلم"

"الحريفة" يواصل تصدر شباك التذاكر بـ68 مليون جنيه

أسباب تجعل مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان قريبًا من قلوب الجمهور فى رمضان

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

عاجل| لديهما 5 أولاد.. حقيقة زفاف رونالدو وجورجينا غدا بالرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة