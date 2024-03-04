الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أخر أعمال الفنان القدير جميل برسوم صباح اليوم قبل وفاته

جمال برسوم
جمال برسوم

رحل الفنان القدير جميل برسوم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة التي قدمها لجمهوره.

وفاة الفنان جميل برسوم

وأعلن الأنبا بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما خبر وفاة الفنان جميل برسوم صباح اليوم الإثنين، عبر نعي كتب فيه: "نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم، الذي أمتعنا جميعًا بأعماله الفنيّة الراقية، طالبين له الرحمة والمغفرة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

جميل برسوم ممثل مصري، شارك في بعض الأعمال التلفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد" عام 2000 وأعمال سينمائية أهمها "ولاد العم" في 2009، للتوالى الأعمال.

وخلال مسيرته الفية قدم الفنان القدير ما يقرب من 100 عمل فني كان آخرهم فيلم “أنا وابن خالتي” ورحل دون أن يرى آخر أفلامه فيلم “الغربان” مع الفنان عمرو سعد حيث مازال الفيلم في مرحلة التصوير ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

وتحدد الشركة المنتجة مصير دور الفنان جميل برسوم خلال الساعات القادمة بعد أن أنهى معظم مشاهده بالعمل الجديد.

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