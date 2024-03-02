السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نجوم "المعلم" يشيدون بمصطفى شعبان: موهبة ورقى وروح مرحة

المعلم
المعلم

أوشك الفنان مصطفى شعبان على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد «المعلم»، المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم 2024، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، في عمل من أضخم الأعمال.

مصطفى شعبان يحظى بشعبة جارفة، بالإضافة إلى أنه من النجوم المحبوبين بين زملائه، وهو ما ظهر من تصريحات عدد من نجوم الوسط الفني بالعديد من المناسبات.

الفنانة سهر الصايغ، قالت إن أغلب مشاهدها في المسلسل أمام النجم مصطفى شعبان، باعتبار أنها تقدم دور زوجته في العمل وهذا العمل ليس الأول لها معه.

وأضافت لـ الدستور، أنها تقدم للنجم مصطفى شعبان كل التحية لأنه نجم كبير وجميل وخلوق ويتمتع بثقافة كبيرة، ودائمًا يقدم أدوار مميزة واستطاع أن يكتسب الجمهور وحبه وكذلك زملاؤه.

بينما عبّر الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، عن سعادته بالظهور على الشاشة خلال شهر رمضان المقبل بأكثر من عمل درامي من ضمنها مسلسل "المعلم"، والذي يلعب بطولته بجانب الفنان مصطفى شعبان.

وقال مخيون في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إنه سعيد بالتجربة لما فيها من العديد من المفاجأت المميزة والتي أظهرت حالة تمثيلية رائعة من قبل المشاركين في المسلسل، مضيفًا أن مصطفى شعبان ممثل موهوب ولديه كاريزما جيدة ومميزة في العمل سيراها الجمهور.

على صعيد آخر قال المخرج مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها "الحياة اليوم"، إن المسلسل به عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم مصطفى شعبان، وأن تصنيف الدراما الشعبية ليس بمعنى العشوائية، مردفًا: "في عز الدراما بنضحك، وفي عز ما بنضحك بنعرف حاجة تزعلنا، ودا جمالها، وشعبنا من الشعوب اللي قدرت على الحاجات كتير بسبب تركيبة الشعب".

ومن جانبه، قال الفنان منذر رياحنة في تصريحات إعلامية، إن كواليس النجم مصطفى شعبان ممتعة للغاية، وكلها ضحك حتى أن ذلك تسبب في إعادة المشاهد في أكثر من مناسبة وكنا ندخل في ضحك وأجواء مميزة للغاية.

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