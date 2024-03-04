الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الأضحى 2024.. وحكم الأضحية

عيد الاضحى
عيد الاضحى

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن سؤال موعد عيد الأضحى 2024، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، لذلك ينشر موقع الدستور موعد عيد الأضحى خلال السطور التالية. 

يبدأ العيد الكبير 2024 في 10 من ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد العيد الكبير 2024 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذو القعدة، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو بداية شهر ذي الحجة والذي يكون موعد العيد الكبير 2024 في اليوم العاشر منه.

موعد العيد الكبير 2024 بالتاريخ الميلادي

كما حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي، حيث تبدأ أجازة العيد الكبير يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 مع وقفة عرفات، ويبدأ العيد الكبير فلكيًا يوم الاثنين 17 يونيو 2024، ويستمر لمدة 4 أيام وتعد أجازة رسمية للدولة.

رسميًا.. ما هي إجازات شهر رمضان لعام 2024 وموعد عيد الأضحى؟

حكم الأضحية 

ولكن هل الأضحية التي يضحى بها المسلمين في العيد الكبير واجبة على جميع المسلمين، رأى مذهب الحنفية والليث بن سعد، والأوزاعي وربيعة الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة على المقيم الموسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام، فحملوا فعله على الوجوب، وقالوا: إن الأمر للوجوب كما في سورة الكوثر، والراجح رأي الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها لجملة من الأحاديث الظاهرة والتي توضح أنها واجبةعلى القادر فقط.

إجازات شهر رمضان 2024

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5  أبريل 2024.

يوم السبت  6 أبريل 2024

اقرأ أيضا:

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

 

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

 

عيد الأضحى موعد عيد الأضحى موعد عيد الأضحى 2024 العيد الكبير 2024 حكم الأضحية اجازات شهر رمضان 2024

مواد متعلقة

رسميًا.. ما هي إجازات شهر رمضان لعام 2024 وموعد عيد الأضحى؟

الأكثر قراءة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

خطة من «المركزى» والبنوك لتوفير «الكاش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال