موعد عيد الأضحى 2024.. وحكم الأضحية

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية عن سؤال موعد عيد الأضحى 2024، من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين، لذلك ينشر موقع الدستور موعد عيد الأضحى خلال السطور التالية.

يبدأ العيد الكبير 2024 في 10 من ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديد موعد العيد الكبير 2024 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذو القعدة، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو بداية شهر ذي الحجة والذي يكون موعد العيد الكبير 2024 في اليوم العاشر منه.

موعد العيد الكبير 2024 بالتاريخ الميلادي

كما حددت البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي، حيث تبدأ أجازة العيد الكبير يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 مع وقفة عرفات، ويبدأ العيد الكبير فلكيًا يوم الاثنين 17 يونيو 2024، ويستمر لمدة 4 أيام وتعد أجازة رسمية للدولة.

حكم الأضحية

ولكن هل الأضحية التي يضحى بها المسلمين في العيد الكبير واجبة على جميع المسلمين، رأى مذهب الحنفية والليث بن سعد، والأوزاعي وربيعة الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن الأضحية واجبة على المقيم الموسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل عام، فحملوا فعله على الوجوب، وقالوا: إن الأمر للوجوب كما في سورة الكوثر، والراجح رأي الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها لجملة من الأحاديث الظاهرة والتي توضح أنها واجبةعلى القادر فقط.

إجازات شهر رمضان 2024

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024

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