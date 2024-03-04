الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

هاني أمان
هاني أمان

كشف هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية ايسترن كومباني، عن أنه من المتوقع أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق خلال شهرين، وذلك عقب زيادة الإنتاج بعدما سيتم استيراد المواد الخام الجديدة. 

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إن  سعر السجائر تراجع في السوق غير الرسمية إلى 33 جنيها، وهو قريب من السعر الرسمي البالغ 30 جنيها.
وذكر أمان أنه تمت الموافقة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار لفتح اعتمادات مستديمة لاستيراد التبغ سيسهم في زيادة الإنتاج، وبالتالي المعروض في السوق واستقراره.

وأضاف أن عملية ورود التبغ المستورد تستغرق على الأقل ما بين 6 أسابيع وحتى شهرين،  منوها بأنه تم بالفعل حجز الكميات ونتوقع أن تصل خلال شهرين وستنتهي فورا السوق الموازية.

ولفت أنه سيتم عمل توسعات وتحديثات للمصانع علاوة علي السيطرة تماما علي السوق والقضاء علي التهريب، لافتا إلى أن المستثمر الإماراتي والشركة لديها خطط توسعية كبيرة لزيادة الصادرات والإنتاج.

وأوضح إن الشركة تستهدف وصول حجم أرباحها إلى 10 مليارات جنيه خلال عامين، وإن الشركة تستهدف العمل على استعادة حصتها السوقية وتغطية السوق المصرية.


وأضاف "أمان" أن الخطة التوسعية للشركة تتضمن التوسع التصديري في 2025، منوها بأن الأسواق التي سيتم التركيز عليها في البداية الأسواق الإفريقية والعربية سواء للسجائر او المعسل الفواكه.

ولفت إلى أن الخطة أيضا تتضمن التوسع في انتاج المنتجات الحديثة "الفيب، ومنتجات التسخين"، مشيرا إلى أن إشكالية مصنع السيجار مع هيئة التنمية الصناعية في طريقها للحل.

وأكد أن الخطط التوسعية للشركة تتطلب تدبير 700 مليون دولار سنويا، وتستهدف الشركة العمل على استعادة حصتها السوقية وتغطية السوق المصرية.

هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أيسترن كومبانى شركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني الشركة الشرقية صفقة الشرقية للدخان

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