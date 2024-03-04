الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عمومية "الشرقية للدخان" توافق على اعتماد 400 مليون دولار لشراء الخامات

هاني أمان
هاني أمان

وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى وذلك بالإفراج عن 770 مليون جنيه من الاحتياطيات، واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه ليصبح 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامى.

إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام

كما وافقت الجمعية العامة برئاسة تامر جاد الله الرئيس غير المتفرغ، بحضور هاني أمان الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار.
 

 كما تمت الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية، في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.

كما تم اعتماد تعيين حسين سعد زغلول ليحل محل الراحل محمد جمال محرم بصفته التالي في عدد الأصوات بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، وفقًا لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه.

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