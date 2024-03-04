الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

سكن مصر
سكن مصر

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لطرح شقق مشروع سكن مصر في عدد من المدن الجديدة، شرق وغرب القاهرة وفي بعض مدن الصعيد والدلتا، خلال الأيام المقبلة.

شقق مشروع سكن مصر 2024

تدرس وزارة الإسكان حاليًا تحديد الأسعار النهائية للوحدات المقرر طرحها بالإعلان الجديد، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا بمقدار 20% على الأقل مقارنة بالطرح الأخير، حيث إنه من المقرر أن تتراوح الأسعار ما بين 600 و900 ألف جنيه للوحدات المتنوعة.

ومن المقرر أن تتراوح مساحات شقق سكن مصر الجديدة بين 100 و120 مترًا مربعًا.

أسعار شقق مشروع سكن مصر 2024

وتتراوح أسعار شقق سكن مصر الجديدة بين 700 و900 ألف جنيه، علمًا بأن الوحدات التى سيتم طرحها وحدات جاهزة للاستلام وكاملة التشطيب.

ووفقًا للنموذج المتوقع طرحه بمنطقة غرب القاهرة وتحديدًا بمدن أكتوبر الثلاثة، فإن السعر يتراوح بين 700 حتى 900 ألف جنيه للوحدة حسب نسب التميز، والتى من المتوقع طرحها بنهاية الربع الأول من العام الحالي بعدد من المواقع المميزة بهذه المدن.

أنظمة سداد شقق مشروع سكن مصر 2024

كما تدرس وزارة الإسكان تحديد مقدم الحجز، ونسبة الـ 20%، وكذلك نسبة الـ 10% الخاصة بالاستلام، مع إتاحة سداد ما تبقى من سعر على 3 أو 5 أو 7 سنوات، مع إمكانية سداد المبالغ المتبقية بنظام التمويل العقاري على 20 سنة بفائدة 3% ثابتة.

ومن المقرر أن يتراوح مقدم الحجز بين 40 و60 ألف جنيه، ليتم بعدها استكمال نسبة الـ 20% والتي تتراوح بين 120 و140 ألف جنيه، على أن يتم سداد دفعة استلام الوحدة والتي تقدر بنحو 10% من قيمة الوحدة الإجمالية بقيمة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه، هذا بخلاف سداد 1.5% مجلس أمناء بإجمالي أقل من 10 آلاف جنيه، مع سداد 5% قيمة وديعة صيانة وتتراوح بين 30 و40 ألف جنيه. 

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