سعر الدولار اليوم.. الأكثر بحثًا على "جوجل" فى مصر

حققت عمليات البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ نسبة بحث كبيرة على مُحرك البحث الشهير "جوجل" لتصل إلى صدارة عمليات البحث في مصر، اليوم الأربعاء.

جاء الارتفاع في عمليات البحث بعد قرار البنك المركزي بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، في ظل التعامل مع الأزمة الاقتصادية ومواجهة التضخم، وتحقيق الاستقرار في سوق المال.

سعر الدولار اليوم

وجاءت كلمات البحث عن سعر الدولار اليوم في البنك المصري، ضمن الأكثر تداولًا، لتتخطى اليوم حاجز الـ2200% من نسبة البحث السابقة عن سعر الدولار، وسط تزايد مستمر في عمليات البحث عن السعر.

ويتوقع خبراء أن يحقق تحرير سعر الصرف عوائد إيجابية على الاقتصاد المصري، أبرزها انخفاض معدل التضخم.

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كما توقع النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقضي قرارات البنك المركزي على السوق الموازية للصرف الأجنبي، ضمن فوائد كبيرة يُحققها للاقتصاد المصري.. اقرأ المزيد:

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فوائد القرارات الصادرة عن البنك المركزي؛ تعود سريعًا على المواطنين، فالأسعار سوف تنخفض في الفترة القادمة، وفقما يتوقع اتحاد الغرف التجارية.. شاهد:

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