بشائر قرارات "المركزي".. إقبال كبير على بيع الدولار للبنوك

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إنه من المتوقع الإقبال على بيع الدولار للبنوك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم البيع من قبل مؤسسات خارجية.

وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن "البنوك ستبدأ تلبية مطالب العملاء، بالنسبة للمصانع والشركات، والحركة هترجع تاني، وتختفي السوق الموازية".

وتابع:"نتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة"، مضيفًا:"نتوقع انخفاضًا للدولار مقابل بعد دخول العائدات للبنوك".

وواصل:"إحدى الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك عقب قرارات البنك المركزي".