الأتربى: توقعات بانخفاض معدل التضخم بعد قرارات البنك المركزى

تحدث محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عن طرح شهادة الإدخار والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يُصرف العائد سنويًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة"، مضيفًا: "نتوقع انخفاضًا للدولار بعد دخول العائدات للبنوك".

وواصل رئيس بنك مصر: "إحدى الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك عقب قرارات البنك المركزي".