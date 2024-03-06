الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأتربى: توقعات بانخفاض معدل التضخم بعد قرارات البنك المركزى

محمد الأتربي
محمد الأتربي

تحدث محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عن طرح شهادة الإدخار والتي تصل مدتها إلى 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يُصرف العائد سنويًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة"، مضيفًا: "نتوقع انخفاضًا للدولار بعد دخول العائدات للبنوك".

وواصل رئيس بنك مصر: "إحدى الشركات الأجنبية أودعت 25 مليون دولار بالبنك عقب قرارات البنك المركزي".

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