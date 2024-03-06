البنك المركزى: القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبى سيؤدى لخفض التوقعات التضخمية

أعلن البنك المركزي عن أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما أشار البنك المركزي إلى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.

أكد "البنك المركزي" الالتزام بمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.