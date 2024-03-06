الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرخصة الذهبية أبرزها.. جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية

الاستثمار
الاستثمار

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، في انفوجراف، عرض اليوم الأربعاء، الضوء على جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، على النحو التالي: 
تسهيل إجراءات إصدار الرخصة الذهبية في قطاعات عدة 
خفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل الموافقات المطلوبة
تسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية
توفير البنية التحتية للمستثمرين في المناطق الصناعية بالجمهورية
تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين 
إدخال تعديلات على قانون الاستثمار لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين
دعم اقتصاديات السوق الحر 

جذب الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات الأجنبية الرخصة الذهبية إصدار الرخصة الذهبية البنية التحتية

مواد متعلقة

طرح 32 شركة وإصدار الرخصة الذهبية.. أبرز مجهودات الحكومة لتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

رسالة تحذير من بريطانيا للاحتلال.. فما علاقة بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. الأمم المتحدة: محاولة استئناف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة فشلت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة لليوم 152 على التوالى

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس