الرخصة الذهبية أبرزها.. جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، في انفوجراف، عرض اليوم الأربعاء، الضوء على جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، على النحو التالي:

تسهيل إجراءات إصدار الرخصة الذهبية في قطاعات عدة

خفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل الموافقات المطلوبة

تسهيل تملك الأراضي وتعزيز الحوكمة والشفافية

توفير البنية التحتية للمستثمرين في المناطق الصناعية بالجمهورية

تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين

إدخال تعديلات على قانون الاستثمار لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين

دعم اقتصاديات السوق الحر