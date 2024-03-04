الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة أمين عن "مقامات الغضب": كل قراءة لها تضخ أفكارًا جديدة

رواية مقامات الغضب
رواية مقامات الغضب للدكتورة صفاء النجار

علّق الروائي أسامة أمين، على رواية “مقامات الغضب” للروائية للدكتورة صفاء النجار في صالون شريف العصفوري الثقافي والأدبي.

وقال أمين، خلال حضوره مناقشة الروية وسط لفيف من القامات الثقافية إن الكاتبة صفاء النجار كشفت عوامل القهر التي تعرض لها الشيخ علي قنديل وبيّنت ذلك في نشأته وهذا ملمح هام وإشارة ذكية منها.

وتابع أن “صفاء النجار” تطرقت من خلال الرواية لأهمية وضرورة الختان وهل إذا كان هناك ضرورة منه أم لا، وهذا نوع من أنواع الثورة على الموروثات.

وواصل أمين أن النجار حاولت من خلال الرواية جعل "الجنينة" مقر للجماعات المقهورة، وكأنها قصدت أن المجتمعات دائما تفكر بلاعقل، مؤكدا أن الجماليات تكثفت عند شخصية "سلوى".

وأوضح أسامة أمين أن رواية "مقامات الغضب" للدكتورة صفاء النجار، كل قراءة لها تضخ أفكار جديدة.

من جانبها، أشارت الروائية ضحى عاصي إلى أن صفاء النجار لديها عمق في الكتابة ومناقشة قضايا وتفجير قضايا ولا يوجد كلمة هباء في كتاباتها، وهناك رسم للشخصية وتفتح أبواب لتساؤلات.

أوضحت أن صفاء تحكي عن تجارب عدد من الكتاب والمثقفين الكبار، مشيرة إلى أن المشهد الثقافي المصري بالرغم من وجود آليات كبيرة تدعم الملفات الثقافية إلا أن المجتمع المدني والمثقفين يحافظون علي المشهد الثقافي بكل ما أوتوا من قوة.

مقامات الغضب أسامة أمين صفاء النجار الدكتورة صفاء النجار رواية مقامات الغضب

الأكثر قراءة

عاجل| تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكأس

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

انتهاء اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار فى القاهرة بمشاركة أمريكا وقطر وحماس

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضا لقانون التجنيد في جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها