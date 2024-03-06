الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير اقتصادي: مصر هيأت مناخ جاذب للاستثمار للانتقال إلى اقتصاد قائم على الإنتاج

الاستثمار
الاستثمار

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر تزول عليه اولة باعتباره أهم مصادر النقد الأجنبي، والتي منها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات بصفة عامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن الاقتصاديات حول العالم تأثرت بالأزمات العالمية نتيجة تضرر سلاسل الإمداد والتوريد، وتراجع عجلة الإنتاج.

وتابع: "لهذا نجد اليوم مصر تستغل كل مالديها من موارد، ومااستحدثته من بنود الثورة الإصلاحية، إذ أن مصر تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار للانتقال إلى اقتصاد قائم على الإنتاج".

وواصل: "هناك قطاعات إنتاجية تحتاج إلى تكنولوجيات معينة لانمتلكها، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، لتوطين تكنولوجيا الصناعات في الداخل المصري".

وأوضح أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة هي تتويج لما قامت به الدولة المصرية على مدار سنوات من الإصلاح الاقتصادي. 

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