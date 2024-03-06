أستاذ اقتصاد: تراجع الدولار وانخفاض الدين الخارجى بعد صفقة رأس الحكمة

قال الدكتور سعيد عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والمالية، إن السوق المصري شهد ارتباكا غير حقيقيا في الفترة الأخيرة، لا يعكس واقع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولار انهار بشكل مفاجئ من 70 جنيها إلى أقل من 50 جنيها.

وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أن الحكومة لها دور مهم في توضيح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها للمواطنين بصورة شفافة وواضحة، موضحا أن مصر حققت استفادة كبيرة من مشروع رأس الحكمة، الذي تم بالتعاون مع الإمارات، والذي جلب للدولة 35 مليار دولار، مما ساعد في خفض الدين الخارجي وزيادة السيولة الدولارية في الاقتصاد المصري.

وأشاد بأثر الصفقة على تحسن الاقتصاد، مؤكدا أنها أدت إلى هبوط سعر الدولار إلى مستويات منخفضة، وأن هناك صفقات أخرى من هذا النوع ستدعم الاقتصاد المصري في المستقبل.