عاجل.. رئيس شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 30% قبل شهر رمضان (فيديو)

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انفراجة في سوق اللحوم وانخفاضا واضحا في أسعارها.

وأضاف عبد الباسط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، أن أسعار اللحوم انخفضت من 500 جنيه إلى 400 و450 جنيها كحد أقصى، مؤكدا أن هذا يعود لمصلحة المستهلك ويجعل الأسعار في متناوله.

وعلقت قصواء الخلالي على هذا الانخفاض بقولها: "السعر غالي برضو"، بينما أشار هيثم عبد الباسط إلى أنه يتوقع حدوث انفراجة أكبر في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، وأن سعر اللحوم سيتراجع بنسبة 30%.