كاتب صحفي: ترامب يتفوق في الانتخابات التمهيدية

قال الكاتب الصحفي خالد داوود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن كل المؤشرات تفيد من تفوق ترامب المتواصل في مختلف الولايات التي شهدت الانتخابات التمهيدية والجميع ينتظر عمليًا يوم الثلاثاء المقبل، لأن 15 ولاية تقوم بدفعة واحدة بالتصويت في الانتخابات التمهيدية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن كل المؤشرات في الولايات الكبرى تفيد بتفوق ترامب على منافسيه، وأيضا هناك 80% من الأصوات لصالحه واالباقي لـ"نيكي هيلي".

وتابع داوود "ترامب يركز فقط على انتقاد بايدن، ويتعامل من منطلق انه فائز في الانتخابات الأمريكية".

وأكد داوود أن مايميز ترامب عن بايدن، هو سيطرته على الحزب الجمهوري، إذ يتحرك كتلة واحدة خلف ترامبن وفي المقابل يعاني الحزب الديقراطي يعاني من الانقسامات ومن ضمنها مايتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق أهل غزة.

وواصل: "ترامب يعتمد بشكل أساسي على عدد من الولايات وخاصة التي بها عدد سكان لم يحصلوا على تعليم بدرجة كبيرة، كما يعتمد بشكل أساسي على إثارة القضايا ذات انقسام كبير داخل المدتمع الأمريكي منها ملف الهجرة وغيرها من القضايا.