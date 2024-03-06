نائب رئيس بنك مصر السابق: قرارات "المركزى" تفيد المواطنين قبل شهر رمضان

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، إن تحديد سعر صرف الجنيه خطوة إيجابية جدًا، كمحاولة لسحب السيولة الموجودة في السوق، وتقليل الاستهلاك وتوجيه الناس للمدخرات، بحيث إنها تصب في النهاية للصناعات وفتح أوجه عمل.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن تقليل الاستهلاك في حد ذاته يعد "ذبحًا" للتضخم، لافتة إلى أن تزامن القرار قبل شهر رمضان يعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، نظرًا لاستغلال الموقف وارتفاع الأسعار.

وحول ربط القرار بالشهادات، تابعت: "بدأنا إلى سعر صرف مرن وهو السعر الذي سيكون السعر الجديد لسعر الصرف، مما يؤدي إلى الاستقرار وهو خطوة في غاية الأهمية، وتأتي الخطوة التالية وهو القضاء على السوق السوداء".

وواصلت: "المستثمر المصري والأجنبي لديهم سعر واضح يعتمدون عليه لتحديد اقتصاديات مشروعاتهم، مما يدعم الصناعة والاستثمار المصري والأجنبي، وكبح التضخم، والقضاء على السوق السوداء".

وأوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن "الخطوات المتخذة سواء لقرارات تطبيق سعر الصرف المرن، أو شهادات البنك الأهلي، في غاية الأهمية وستلبي مطالب المواطنين لاستقرار الأسعار".