البنك المركزى: تطبيق السعر العادل للجنيه إجراء بالغ الأهمية

أكد البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف، إجراء بالغ الأهمية ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وفقا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعلن البنك المركزي، أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية، وكبح جماح التضخم.

كما أعلن البنك المركزي، توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.

أكد "البنك المركزي" الالتزام بمواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.