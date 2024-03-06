قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

شهدت سندات مصر الدولية ارتفاعا ملحوظًا بعد قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تزامنا مع تطبيق سعرف صرف مرن للجنيه مقابل الدولار. يمثل هذا التطور لحظة محورية لاقتصاد البلاد، ما يشير إلى استراتيجية لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

جاء ذلك في تقرير لموقع "BNN Breaking"، الذي أشار إلى أن سندات 2047، على وجه الخصوص، شهدت مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت 2.6 سنتًا إلى 82.3 سنتًا، وفقًا لبيانات تريدويب.

المناورة الاستراتيجية للبنك المركزي

ولفت إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة جزءًا من استراتيجية أوسع للبنك المركزي؛ لمعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة وتوفير ما يشبه الاستقرار لعملتها. ويهدف هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره، إلى جعل الديون المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين من خلال تقديم عوائد أعلى.

وولفت إلى أن الاستجابة الفورية من سوق السندات تؤكد اهتمام مجتمع المستثمرين العالمي المتجدد بالآفاق الاقتصادية لمصر. وحققت السندات الأطول أجلا، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047، أهم المكاسب، ما يسلط الضوء على تعزيز الثقة بين المستثمرين فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في مصر.

التأثير على سوق السندات والاستثمارات

ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة السندات هو نتيجة مباشرة للزيادات العنيفة التي قام بها البنك المركزي لأسعار الفائدة. وبالنسبة لمؤسسات مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، الذي يخصص 40-50% من ميزانيته للأوراق المالية الحكومية، فإن هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار، وخاصة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل بسبب أسعار الفائدة المتوقعة.

وبررت هذه الخطوة أيضًا زيادة الفائدة على سندات الخزانة إلى أكثر من 30%، بما يتماشى مع توقعات السوق.

جدير بالذكر أن هذا التحول في السياسة النقدية وتأثيره على سوق السندات يعكس إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا تهدف إلى تحقيق استقرار الجنيه المصري، حيث تشير التحليلات إلى نطاق سعري عادل يتراوح بين 35 إلى 40 مقابل دولار واحد، مع الأخذ في الاعتبار التأثير الاجتماعي لمثل هذا التقييم.

التداعيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

يعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وما تلا ذلك من تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، من العناصر الحاسمة في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في مصر. ولا تهدف هذه المناورات إلى كبح التضخم فحسب، بل تهدف أيضًا إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعزيز جاذبية السندات المصرية.

ومع استجابة السوق بشكل إيجابي، مع تحقيق مكاسب ملحوظة في قيمة السندات، أصبحت التداعيات الأوسع على الاقتصاد المصري ومكانتها على الساحة العالمية واضحة. ومن الممكن أن يمهد هذا المحور الاستراتيجي الطريق لإطار اقتصادي أكثر توازنا ومرونة، ويعزز النمو المستدام والاستقرار المالي على المدى الطويل.

وبينما تبحر مصر عبر هذه المياه الاقتصادية الصعبة، ستتم مراقبة استجابة مجتمع الاستثمار العالمي لإجراءات البنك المركزي عن كثب، ويعد رد الفعل المتفائل لسوق السندات علامة إيجابية.

وستعتمد فعالية هذه المناورات المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل في نهاية المطاف على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية وتنفيذ السياسات المحلية.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الجريئة من قبل البنك المركزي تمثل خطوة مهمة نحو تنشيط اقتصاد البلاد وإعادة تأكيد وجودها في الساحة المالية الدولية.