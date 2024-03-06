الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسة سعر الصرف المرن؟.. "إكسترا نيوز" تبرز آراء خبراء في القرار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، عن تحديد سعر مرن لصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير عن ما هي آراء الخبراء في ضرورة اتباع سياسات سعرالصرف المرن؟: 

-إي إف جي هيرميس العالمية: من شأن التسعير العادل للجنيه أن يسد الفجوة بين السوق الرسمية والموازية. 

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: إن التسعير العادل للجنيه من شأنه أن يدعم التعديل الناجح في المسار الاقتصادي. 

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح: من الضروري اتخاذ قرارًا بتوحيد سعر الصرف قبل أن يتسع الفارق بين السوق الرسمية والموازنة. 

علق محمد بدرة، الخبير المصرفي: حسم قرار التسعير العادل للجنيه يساعد على تسريع دخول الاستثمارات المباشرة.

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندية التجارية: من الضروري تبني سياسة مرنة حقيقية لسعر الصرف بحيث يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب. 

صرح وائل عنبة، نائب رئيس شركة تايكون للإدارة الصناديق، إن سعر الصرف المرن مهم للاستكمال الصفقات الخاصة بـالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سع صرف واحد. 

قال محمد عبد العال: الخبير المصرفي: يساهم التسعير العادل للجنيه في عودة عودة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر بما يؤدي إلى انتعاش الاستثمارات. 

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن التسعير العادل للجنيه سيجعل هناك اطمئنان لدى المستثمرين وصندوق النقد الدولي. 

قال علي متولي الخبير الاقتصادي، إن استثمارات رأس الحكمة كافية لدعم مصر حتى تبدأ أمريكا وأوروبا في تخفيض سعر الفائدة من النصف الثاني من العام وفق المتوقع. 

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