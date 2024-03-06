مكاسب كبيرة للدولة من قرارات "المركزى".. رئيس بنك قطر الوطنى يكشف

قال محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، إن قرارات البنك المركزي اليوم خطوة مهمة جدًا، لاستقرار سعر الصرف وتوحيده والقضاء على السوق السوداء للدولار، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأضاف رئيس بنك قطر الوطني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن توحيد سعر الصرف مهم للغاية لتعزيز الثقة والقضاء على المضاربة في السوق، وبالتالي سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات، وسيكون هناك تحسن في أسعار وسندات الحكومة المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس بنك قطر الوطني، أنه عقب قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق، لأنها من الخطوات الأساسية للمستثمرين الأجانب لتعزيز رؤيتهم للاقتصاد المصري بصورة حقيقية، والعملة الأجنبية ستضخ في الشرايين الأصلية للدولة "البنوك"، بدلًا من ضخها في السوق المُوازية بالتالي سيتمّ القضاء على الاحتكار.

قرارات البنك المركزي

وكان قد أعلن البنك المركزي، تحرير سعر الصرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.