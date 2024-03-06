رنا العدوى: قرارات البنك المركزى ينتظرها المستثمرون منذ فترة طويلة

أشادت رنا العدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة "أكيومن" لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، بقرارات البنك المركزى المصري اليوم، مؤكدة أنها تمهد للقضاء على التضخم والسوق الموازية.

وأضافت العدوى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزى اليوم أصدر قرارًا صائبًا للغاية بتحديد سعر صرف مرن للجنيه ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، كان المستثمرون يتنظرونه منذ وقت طويل، في ظل وجود سعرين للصرف، موضحة أن رفع سعر الفائدة له مردرو إيجابي جدًا على الاستثمارات الداخلية والخارجية بالأخص.

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أكيومن» أن القرارات تساعد على تخطي الأزمة الموجودة وتحويل المحنة إلى منحة، واستقطاب الاستثمارات في المشروع الضخم "رأس الحكمة".

قرارات البنك المركزي

وتابعت أن قرارات البنك المركزي ستعمل على جذب الاسثتثمارات من الخارج.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد سعر صرف مرن للجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.